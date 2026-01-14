Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor

14.01.2026 10:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin, binlerce yıllık kültürel birikimini İstanbul'da düzenlenecek 'Mardin İl Tanıtım Günleri' ile tanıtmaya hazırlanıyor. 15-18 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlik, Mardin'in tescilli yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve turistik değerlerini İstanbullularla buluşturacak.

Tarih ve medeniyetin kadim kenti Mardin, binlerce yıllık kültürel birikimini İstanbul'da düzenlenecek "Mardin İl Tanıtım Günleri" ile tanıtmaya hazırlanıyor. MARİŞ (Mardinli İş İnsanları Derneği) tarafından organize edilen etkinlik, Mardin'in zengin tarihini, tescilli yöresel lezzetlerini, kültürel mirasını ve eşsiz dokusunu İstanbullularla buluşturacak.

15-16-17-18 Ocak 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda (Yeşilköy/İstanbul) gerçekleştirilecek organizasyon, Mardin'in kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Mardin İl Tanıtım Günleri'nin protokol açılışı, 15 Ocak 2026 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak. Etkinlik, MARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek tanıtım günlerinde, Mardin'in tarihini yansıtan görsel sunumlar, kültürel etkinlikler ve yöresel lezzetlerin yer alacağı stantlar ziyaretçileri bekliyor. Organizasyon kapsamında, Mardin'in sahip olduğu kültürel mirasın ve medeniyetler mozaiğinin İstanbul'da en güzel şekilde temsil edilmesi hedefleniyor.

Mardin'in eşsiz ruhunu İstanbul'a taşıyacak bu büyük buluşmada, tüm misafirler Mardin'in kadim tarihine ve kültürel zenginliğine yakından tanıklık etme fırsatı bulacak.

Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor

Kültür Sanat, Etkinlik, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu’nun Erdoğan’a ödeyeceği tazminat Mahkeme son sözü söyledi: İşte İmamoğlu'nun Erdoğan'a ödeyeceği tazminat
Adem Yeşilyurt’un Transferinde Sürpriz Gelişme Adem Yeşilyurt'un Transferinde Sürpriz Gelişme
Pehlevi’den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor Pehlevi'den yeni mesaj: Binlerce polis ve asker baskıya katılmamak için işe gitmiyor
Güle güle En-Nesyri İşte yeni adresi Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca’dan ilk açıklama Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı Bakkalın hediyesi can aldı, polis hemen gözaltına aldı

10:42
Fenerbahçe’de beklenmedik ayrılık Takımın bel kemiği gidiyor
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
09:17
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler Yeni detaylar
Hakimi odasında vuran savcı meğer neler yapmış neler! Yeni detaylar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 10:46:52. #.0.4#
SON DAKİKA: Mardin'in kültür hazinesi İstanbul'a taşınıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.