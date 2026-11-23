Mardin'in Nusaybin ilçesinde dev kayalıkların üzerine kurulu Kalecik köyü binlerce yıllık geçmişiyle dikkat çekiyor.

Kayalık ve dağlık arazi üzerinde, geçmişte savunma ve gözetleme açısından stratejik öneme sahip bir noktada kurulan köy, uzaktan bakıldığında bir kaleyi andırıyor. Günümüzde sakinlerinin tarım ve hayvancılıkla yaşamlarını sürdürdüğü köy, yalnızca mimarisiyle değil, köklü geçmişi ve kültürel zenginliğiyle de ilgi çekiyor. Dronla havadan kaydedilen görüntülerde, dev kayalıkların üzerine adeta nakış gibi işlenen yerleşimin sıra dışı mimarisi ve çevresindeki doğal güzellikler gözler önüne serildi. Doğal dokusu ve tarihi atmosferiyle geçmişte dizi ve klip çekimlerine de ev sahipliği yapan Kalecik köyü, Nusaybin'in keşfedilmeyi bekleyen tarihi değerlerinden biri olarak öne çıkıyor.