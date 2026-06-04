Marmaraereğlisi\'nde Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Marmaraereğlisi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından organize edilen programa ilçe protokolü, kurum müdürleri, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda kursiyerlerin eğitim süresince hazırladığı el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan yetkililer, hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel gelişimi, mesleki becerilerinin artırılması ve sosyal hayata katılımlarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaştan vatandaşa eğitim fırsatı sunduğuna dikkat çekilen konuşmalarda, kursların istihdama ve üretime katkı sağladığı ifade edildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi dolaşarak kursiyerlerin hazırladığı eserleri inceledi. El sanatları, geleneksel el nakışları, dekoratif ürünler, giyim tasarımları, ahşap boyama çalışmaları ve çeşitli el işi ürünlerin yer aldığı sergi yoğun ilgi gördü.

Kursiyerler, yıl boyunca aldıkları eğitimler sonucunda ortaya çıkardıkları eserleri sergilemenin mutluluğunu yaşarken, ziyaretçiler de ürünleri yakından inceleyerek yapılan çalışmaları takdir etti. - TEKİRDAĞ