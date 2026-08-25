Marmaris'e 4 Bin Turist Geldi - Son Dakika
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Marmaris'e 4 Bin Turist Geldi

Marmaris\'e 4 Bin Turist Geldi
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Panama bayraklı kruvaziyer MSC Divina, Marmaris'e 4 bin 239 turist getirdi, limandan ayrıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine, Panama bayraklı "MSC Divina" adlı kruvaziyerle 4 bin 239 turist geldi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 333 metrelik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Avrupa ülkelerinden 4 bin 239 yolcu ve 1277 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Turistlerden bir kısmı da günübirlik turlarla Ortaca ilçesinin Dalyan Mahallesi'ndeki Kaunos Antik Kenti ile çevredeki koyları ziyaret etti.

"MSC Divina"nın, akşam saatlerinde İtalya'nın Napoli Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'e 4 Bin Turist Geldi - Son Dakika

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