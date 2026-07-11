Marmaris'e 481 Turist Getiren Kruvaziyer - Son Dakika
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Marmaris'e 481 Turist Getiren Kruvaziyer

Marmaris\'e 481 Turist Getiren Kruvaziyer
11.07.2026 11:46
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Regatta adlı kruvaziyer, Marmaris'e 481 yolcu getirdi, tarihi yerleri gezdiler.

??????? Muğla'nın Marmaris ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Regatta" adlı kruvaziyer 481 turist getirdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden gelen 178 metre uzunluğundaki lüks butik gemi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, 481 yolcu ve 392 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, tarihi Kaleiçi Mahallesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi. İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

"Regatta"nın, akşam saatlerinde Girit Adası'nın Kandiye Limanı'na gitmek üzere Marmaris'ten ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'e 481 Turist Getiren Kruvaziyer - Son Dakika

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