Marmaris Latin Fest İkinci Gün Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris Latin Fest İkinci Gün Etkinlikleri

Marmaris Latin Fest İkinci Gün Etkinlikleri
08.05.2026 23:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris Latin Fest, dans gösterileri ve zengin gastronomi etkinlikleriyle renkli anlar sunuyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Marmaris Latin Fest", ikinci gününde renkli dans gösterileri ve zengin mutfak kültürü etkinlikleriyle sürüyor.

Marmaris Belediyesi ev sahipliğinde 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda gerçekleştirilen festival, 14 Latin Amerika ülkesinin kültürel zenginliğini Ege'ye taşıyor.

Festivalin ikinci gününde meydan, sabahın erken saatlerinden gece yarısına kadar süren konserler, dans atölyeleri ve gastronomi etkinliklerine sahne oldu.

Gastronomi sahneleri yoğun ilgi gördü

Festivalin ikinci gününe damga vuran etkinliklerin başında Latin mutfağı atölyeleri geldi. Meydanda kurulan mutfak sahnelerinde Meksikalı şef Nicolas Boujema, ülkesinin meşhur sokak lezzetlerini uygulamalı olarak tanıttı.

Dominik Cumhuriyeti standında geleneksel "casabe" ekmeği yapımı ve sıcak çikolata ikramı ziyaretçilerden tam not alırken, El Salvador standında hazırlanan "pupusa" ve Panama standındaki "sancocho", "empanada" ile "tamales" gibi yerel tatlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Ziyaretçiler ayrıca kurulan özel alanlarda dünyaca ünlü Latin kahvelerini deneyimleme fırsatı buldu.

Dans ve müzik dolu gün

Kültür ve Sanat Evi'ndeki film gösterimleriyle başlayan günün programı, meydandaki performanslarla hareketlendi. Dominik Cumhuriyeti'nin "Bachata ve Merengue" gösterisi ile El Salvador'un "Cumbia" dansları meydanı dolduran yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Müzikseverler ise Guatemala'dan Dominique Hunziker, Şili'den Carlos Cid ve Uruguay'dan Perla Lucarelli gibi isimlerin konserleriyle keyifli anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde Brezilya ve Paraguaylı grupların sahne aldığı festivalde, Arjantinli yazar ve müzisyen Burak Eker'in "Tango's Piazzolla" kitap lansmanı ve müzikal sunumu büyük beğeni topladı.

Marmaris Latin Dans Okulları'nın katılımıyla düzenlenen "Latin Partisi" ile sona eren ikinci gün etkinlikleri, kenti adeta bir Latin Amerika sokağına dönüştürdü.

Paraguay, El Salvador, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Arjantin, Panama, Şili ve Venezuela stantlarında yöresel kıyafetler ve hediyelik eşyaların da sergilendiği festival, pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, Kültür, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris Latin Fest İkinci Gün Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydın’da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı nedeniyle 17 mahallle karantinaya alındı
Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti Kadın çalışanın karşısına geçip kendini tatmin etti
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Alışveriş merkezinde yangın En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Alışveriş merkezinde yangın! En az 5 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Hürmüz’de kritik saatler İran savaş gemilerini vurdu, ABD’den sert misilleme geldi Hürmüz'de kritik saatler! İran savaş gemilerini vurdu, ABD'den sert misilleme geldi

23:35
Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi 1.2 milyon TL verdim
23:18
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
Damadını öldüren kayınvalide mahallesinde kahraman gibi karşılandı
22:45
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
Bakan Çiftçi, sokak hayvanları sorununun tamamen çözümü için tarihi verdi
21:43
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna’dan ateşkes kararı
Trump tüm dünyaya ilan etti: Rusya ve Ukrayna'dan ateşkes kararı
21:19
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
Özgür Özel, Burcu Köksal ile ilgili ilk kez konuştu: Kocanı boşa partine bunu yapma dedim
19:49
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Zincir market çalışanı ile müşteri arasında kavga
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 00:00:30. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris Latin Fest İkinci Gün Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.