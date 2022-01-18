Marmaris'te 2022 yılında 6 yeni arkeolojik kazı gerçekleştirilecek - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 antik kentte daha arkeolojik kazı çalışmasına başlanacağı bildirildi.

Tarihi dokusu, kültürel yapısı, denizi ve doğal güzellikleri ile önemli turizm destinasyonları arasındaki Muğla'da antik kentlerin bulunduğu alanlarda yeni kazı çalışmalarının başlaması için planlama yapıldı.

Arkeolojik kazılarla kentin turizmdeki marka değerinin artırılması, geçmişe ışık tutacak tarihi bulgulara ulaşılması, şehrin kültürel ve tarihi dokusunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Valilisi Orhan Tavlı'nın antik kentlerdeki arkeolojik kazılara verdiği önem ve destekle kentin turizm çeşitliliğini arttırmak istediklerini kaydetti.

Turizmin dört mevsime yayılmasının önemine işaret eden Bingöl, "Binlerce yıllık geçmişe ev sahipliği yapan antik kentler ve antik kentlerdeki arkeolojik kazılar ile gün yüzüne çıkarılan eserlerin sergilendiği müzeler ve ören yerleri kentin ekonomisine de büyük katkı sağlıyor. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre kazı çalışması devam eden 22 Antik Kentimiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Amos ve Phoenix Antik Kentlerinde kazı başlıyor

Bingöl, 2022 yılında Marmaris'teki Amos Antik Kenti ve Phoenix antik kentlerinin de aralarında olduğu 6 alanda arkeolojik kazı çalışmasına başlanacağını bildirdi.

Bayır Mahallesi'ndeki Syrna, Turgut Mahallesi'ndeki Hyndas antik kentlerinde incelemeler yaptığını bildiren Dr. Zekeriya Bingöl, şunları ifade etti:

"Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Muğla Valimiz Orhan Tavlı'nın talimatı ve destekleri ile Muğla'da tarihi ve kültürel mirası gün yüzüne çıkarmak için arkeolojik kazılarımızın sayısını artırdık. Sayın Valimizin tarih ve kültüre verdiği önem sayesinde turizm çeşitliliğini artırma yönündeki çalışmalarımız hız kazanmış oldu. 2022 yılında Marmaris ilçemiz tarihsel ve kültürel çalışmalar ile kendinden söz ettirecek. 2022 yılı 'Tarih, Kültür ve Turizm' temasıyla Marmaris yılı olacak."