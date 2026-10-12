Marmaris\'te Hafsa Sultan Kervansarayı\'nın restorasyon projesi tamamlandı

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Marmaris'te yaptırdığı kervansarayın restorasyon projesinin tamamlandığı bildirildi.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, yaptığı açıklamada, restorasyon projesi, uzman ekip ve bütçenin hazır olduğunu kaydetti.

Kamulaştırmaya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacağını belirten Ayhan, Hafsa Sultan Kervansarayı'nın yalnızca restore edilmesini değil, kültür, zanaat ve yerel üretimin yaşatıldığı bir merkez haline getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Ayhan, "Biz kültürel mirasa yaptığımız her yatırımı Marmaris'in geleceğine atılmış bir adım olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Kervansaray hakkında

Giriş kapısında "Bu menzilhaneyi, Sultan Selim Han'ın oğlu, karalar ve denizler sultanı, Arap ve Acem krallarının efendisi Sultan Süleyman Han 1545 yılında yaptırmıştır" ifadesinin yer aldığı kervansarayın tabelasında yapım amacının da "Rodos seferi sırasında konaklama" olduğu yazısı bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi sırasında Marmaris Kalesi ile yapımını emrettiği ve zamanla özel mülke dönüşen kervansarayın bazı dönemlerde bar ve eğlence mekanlarına dönüştürülmesi tepki toplamış, kamulaştırılmasına çalışılmıştı.