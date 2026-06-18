Marmaris'te Öğrencilerden Tabiat Tarihi Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Marmaris'te Öğrencilerden Tabiat Tarihi Sergisi

Marmaris\'te Öğrencilerden Tabiat Tarihi Sergisi
18.06.2026 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu'nda öğrencilerin hazırladığı Tabiat Tarihi Müzesi sergisi açıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu'nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Görsel Sanatlar dersi kapsamında 1. sınıf öğretmeni ve öğrencileri tarafından sergi düzenlendi.

Serginin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

Ziyaretçilerin bilet alarak gezdiği sergide, deniz ürünleri ve bitki çeşitlerinin yer aldığı bölümler tanıtıldı.

Sergide kurulan "Kazı Alanı" bölümünde öğrenciler, kumların arasına gizlenen oyuncak dinozor figürleri ile kilden yapılan kemik ve fosil kalıntılarını arayarak uygulamalı deneyim yaşadı.

Kaymakam Nurullah Kaya, sergilenen çalışmaları inceleyerek projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Marmaris, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Muğla, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Marmaris'te Öğrencilerden Tabiat Tarihi Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:47:11. #7.12#
SON DAKİKA: Marmaris'te Öğrencilerden Tabiat Tarihi Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.