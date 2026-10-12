Marmaris Ticaret Odası 500 yıllık kervansaray restorasyonu için hazırlıkları bitirdi - Son Dakika
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Marmaris Ticaret Odası 500 yıllık kervansaray restorasyonu için hazırlıkları bitirdi

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Marmaris Ticaret Odası 500 yıllık kervansaray restorasyonu için hazırlıkları bitirdi
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Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, 500 yıllık Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için proje, ekip ve bütçenin hazır olduğunu açıkladı. Hukuki süreç tamamlanınca çalışmaların başlayacağını belirten Ayhan, yapının kültür ve zanaat merkezi olacağını söyledi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için proje, uzman ekip ve bütçenin hazır olduğunu açıkladı. Çalışmaların, kamulaştırmaya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağını belirtti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçe merkezindeki Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restore edilerek kültür, zanaat ve yerel üretimin yaşatılacağı bir merkeze dönüştürülmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Osmanlı döneminden kalan 500 yıllık tarihi yapıyı yeniden Marmaris'e kazandırmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, "Marmaris'in geleceğinin, geçmişine sahip çıkmaktan geçtiğine inanıyoruz" dedi.

Çalışmalar için hukuki süreç bekleniyor

Restorasyona ilişkin hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Ayhan, "Restorasyon projemiz, uzman ekibimiz ve bütçemiz hazır. Kamulaştırmaya ilişkin devam eden hukuki sürecin tamamlanmasının ardından çalışmalara hızlıca başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Marmaris'in kültürünü ve zanaatını yaşatacak

Ayhan, projenin yalnızca tarihi yapının restorasyonuyla sınırlı olmadığını, kervansarayın Marmaris'in kültürünü, zanaatını ve yerel üretimini yaşatan bir merkez olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Kültürel mirasın korunmasının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Ayhan, "Biz kültürel mirasa yaptığımız her yatırımı Marmaris'in geleceğine atılmış bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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