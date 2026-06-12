Masal Yolu Düzce Turnesi Tamamlandı - Son Dakika
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Masal Yolu Düzce Turnesi Tamamlandı

Masal Yolu Düzce Turnesi Tamamlandı
12.06.2026 10:03
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DT Kamyon Projesi ile 'Masal Yolu' oyunu Düzce'de son gösterimini gerçekleştirdi.

DÜZCE (İHA) – Devlet Tiyatrolarının DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen "Masal Yolu" adlı çocuk oyunu, Düzce turnesinin son gösterimini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatrolarının "Tiyatro Her Yerde" anlayışıyla hayata geçirdiği DT Kamyon Projesi kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Masal Yolu", Düzce turnesinin son temsilini Kaynaşlı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirdi. Çocukları tiyatroyla buluşturmayı amaçlayan proje kapsamında sahnelenen oyun, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi. Renkli sahneleri ve eğitici içeriğiyle dikkat çeken "Masal Yolu", izleyicilere keyifli anlar yaşattı. DT Kamyon Projesi ile tiyatro sanatının farklı bölgelerdeki çocuklara ulaştırılması ve kültürel etkinliklere erişimin artırılması hedefleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Eğitim, Düzce, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Masal Yolu Düzce Turnesi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hüseyin Kunter Akaslan Hüseyin Kunter Akaslan:
    iyi şey yapılmış yani çocuklara ulaşmak önemli ama bundan sonra devamı olacak mı yoksa bunu da bitip gidiş mi 0 0 Yanıtla
  • Didem Çekerek Didem Çekerek:
    güzel güzel konuşmalar da hiç biteniz var mı yani bu tür projelere harcanan parayla kaç tane beslenme programı açılabilirdi 0 0 Yanıtla
  • Aydoğan Erdal Aydoğan Erdal:
    güzel bir girişim ama böyle şeyler yapılırken herkesin eşit şekilde yararlanması lazım yani sadece belli okullara gidiyor mu diye merak ettim çünkü adalet meselesi bu işlerde çok önemli tiyatro sanat işi ama aksesuarlar masraflar falan düşünülmüş mü biraz meşkul oldum 0 0 Yanıtla
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