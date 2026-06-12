Masal Yolu Düzce Turnesi Tamamlandı

Aydoğan Erdal:

güzel bir girişim ama böyle şeyler yapılırken herkesin eşit şekilde yararlanması lazım yani sadece belli okullara gidiyor mu diye merak ettim çünkü adalet meselesi bu işlerde çok önemli tiyatro sanat işi ama aksesuarlar masraflar falan düşünülmüş mü biraz meşkul oldum