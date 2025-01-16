Matrix Filmleri Pera Müzesi'nde - Son Dakika
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Kültür Sanat

Matrix Filmleri Pera Müzesi'nde

Pera Müzesi'nde 'Sıfırlar ve Birler' programıyla Matrix filmleri 31 Ocak-16 Şubat'ta gösterilecek.

16.01.2025 13:17
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"Vera Molnar'ın İzinde" sergisine paralel hazırlanan "Sıfırlar ve Birler" programı kapsamında "Matrix"in tüm filmleri izleyici karşısına çıkacak.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nden yapılan açıklamaya göre, sinemanın kült serilerinden "Matrix"in tüm filmlerinin gösterileceği program, 31 Ocak-16 Şubat'ta Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilecek.

Pera Müzesi Film ve Video Programları (Pera Film) tarafından hazırlanan yılın ilk programı, sinemaseverleri dijital sanat ve algoritma dünyasına davet ediyor.

Matrix ile dijital evrenlere yolculuk

Beyaz perdede 25 yıl önce ilk filmi izleyiciyle buluşan "Matrix" serisi, dijital estetiği, görsel efektleri ve ikonlaşan "yeşil kod" tasarımıyla hem popüler kültüre hem de dijital sanata yön verdi.

Yapay zeka, algoritmalar ve sanal gerçeklik kavramlarını felsefi derinlikle ele alan seri, dijital dünyaların sanat ve teknolojiyle olan ilişkisine yeni bakış açısı kazandırdı.

Serinin 1999'da beyazperdede gösterilen ilk filmi "Matrix"te, gündüzleri sıradan bilgisayar programcısı, geceleri ise Neo adıyla bilinen hacker olarak iki farklı hayat süren Thomas'ın hayatı, gizemli Trinity ve karizmatik lider Morpheus'la tanışmasıyla bir anda değişir. Yapay zeka tarafından köleleştirilen insanlığın yaşadığı dünyada büyük mücadeleye girişen Neo'nun bu ilk hikayesi, 4 dalda Oscar almıştı.

Serinin 2003'te vizyona giren ikinci filmi "Matrix Reloaded"da Neo, Trinity ve Morpheus, düşmanlarıyla hem simülasyon dünyasında hem de gerçeklikte mücadele ederken, Neo özgür irade ve döngüsel yapılardan oluşan sistem arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor.

Serinin ikinci filmiyle aynı yıl seyirciyle buluşan üçüncü filmi "Matrix Revolutions"ta ise Matrix ile gerçek dünya arasındaki garip boşlukta sıkışıp kalan Neo, Morpheus ve Trinity tarafından kurtarılıyor. Neo ve Smith, insanlığın ve sistemin kaderini belirleyecek epik mücadelede karşı karşıya geliyor.

Serinin 18 yıl sonra gelen son filmi "Matrix Resurrections"da ise Neo, Thomas Anderson adıyla başarılı bir video oyun tasarımcısı olarak San Francisco'da yaşıyor. Matrix evreninden tamamen uzakta yaşıyor olsa da Trinity'yi andıran bir kadınla karşılaşması ve kendisine Morpheus'a benzeyen genç adamın rehberlik etmeye başlamasıyla Matrix'in hala hayatının bir parçası olduğunu hatırlayan Neo, kendi kimliğini, geçmişini ve Matrix'teki rolünü yeniden keşfederken, daha güçlü sistemle karşı karşıya olduğunu fark ediyor.

Program kapsamındaki film gösterimleri, indirimli müze giriş biletiyle izlenebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Matrix Filmleri Pera Müzesi'nde - Son Dakika

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