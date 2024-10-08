MDOB 2024-2025 Sezonuna 6 Yeni Eserle Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

MDOB 2024-2025 Sezonuna 6 Yeni Eserle Başlıyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi, yeni sezonda 6 yeni eserle sanatseverleri buluşturmaya hazırlanıyor.

08.10.2024 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) 2024-2025 sanat sezonunda, beğeniyle takip edilen eserlerine 6 yeni temsil ekleyerek izleyicilerinin karşısına çıkacak.

MDOB, 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim'de açılış konseriyle başladı.

Yeni sanat sezonunda repertuvarına 3 opera, 2 bale ve 1 çocuk oyunu ekleyen MDOB, opera, bale, müzikal ve konserlerden oluşan toplam 125'ten fazla temsili sanatseverlerle buluşturacak. Yeni yılda aralarında "Carmen" operası ve "Fındıkkıran" balesinin de yer aldığı 5 eserin prömiyeri gerçekleştirilecek. "Saraydan Kız Kaçırma" operası da bu sezon MDOB sahnesinde sanatseverlerle buluşacak.

MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer, AA muhabirine, 6 eseri prömiyer olarak sahneleyeceklerini söyledi.

Provaların devam ettiğini belirten Biçer, "MDOB, 2023-2024 sanat sezonunu dolu bir şekilde ve seyircilerimizin büyük ilgisiyle tamamladık. 2024-2025 sanat sezonuna 1 Ekim itibarıyla perdelerimizi açarak başladık." diye konuştu.

"Tüm sanatseverlere hitap edecek bir program yapmaya özen gösterdik"

Biçer, tüm temsillerini kapalı gişe oynadıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yeni sezonda 6 yeni eser sergileyeceğiz. Yeni oyunların içerisinde çocuk oyunları da var. 7'den 70'e tüm sanatseverlere hitap edecek bir program yapmaya özen gösterdik. Geleneksel hale gelen müze ve ören yeri konserlerimize bu sezonda da devam edeceğiz. Kurumumuzun çocuk balesi ve korosunun kurs seçmeleri tamamlandı. Ekim itibarıyla çocuklarımızın bale kursları başlayacak. Şehrimizin yapısı gereği her milletten izleyicimiz ve sanatseverimiz var, bu bizi mutlu ediyor."

Mersin'de 2 yıldır yaşayan sanatsever Mustafa Kaya da tüm sanatsal etkinliklere katıldığını anlattı.

Oyunlara herkesin ilgi gösterdiğini vurgulayan Kaya, "Devlet Opera ve Balesi'nin etkinlikleri Mersin için büyük bir kazanç. Geçen yıl olsun bu yıl olsun tüm oyunlara gelmeye çalışıyorum. Sanatseverler için yine müthiş bir sezon başlıyor. Ekimde sahnelenecek eserlerin tüm biletlerini şimdiden aldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Devlet Opera Ve Balesi, mersin, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MDOB 2024-2025 Sezonuna 6 Yeni Eserle Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:07 İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor İmamla para karşılığı ilişkiye girdiği konuşulan astsubayın 15 yıl hapsi isteniyor
11:29 Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu’nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı Mezardan çıkarılan Cem Garipoğlu'nun DNA örnekleri ailesiyle uyumlu çıktı
10:57 CHP lideri Özel’le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu CHP lideri Özel'le ilgili yasak aşk iddialarına Bahçeli de dahil oldu
10:18 Harran Üniversitesi’ni karıştıran fuhuş iddiası Harran Üniversitesi'ni karıştıran fuhuş iddiası
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
16:27 NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti NBA tarihinde bir ilk gerçekleşti
16:18 Engin Polat’ın ceza alması Dilan Polat’ı korkuttu Engin Polat'ın ceza alması Dilan Polat'ı korkuttu
16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
15:56 İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi İşte ev sahiplerinin hiç istemediği kiracı tipi
15:51 Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı Arda Turan en çok üzüldüğü maçı açıkladı
15:48 Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz Cem Yılmaz karaborsaya düşen biletleri diline doladı: Baş edemiyoruz
15:43 85 bin ismin arasından seçildi İşte Rusya’nın en güzel kadını 85 bin ismin arasından seçildi! İşte Rusya'nın en güzel kadını
15:36 Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi Genç futbolcu otomobilin içinde yanarak can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 12:32:15. #1.11#
SON DAKİKA: MDOB 2024-2025 Sezonuna 6 Yeni Eserle Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.