MDOB Müze ve Ören Yerlerinde Konserler Düzenliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

MDOB Müze ve Ören Yerlerinde Konserler Düzenliyor

MDOB Müze ve Ören Yerlerinde Konserler Düzenliyor

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müze ve ören yerlerinde gerçekleştireceği konserlerle sanatseverlere unutulmaz bir deneyim sunacak. Bahar Esintileri adlı konser Tarsus Müzesi ve Mersin Deniz Müzesi'nde, Antik Kentin Ezgisi adlı gala konseri ise Kanlı Divane Ören Yeri'nde gerçekleştirilecek. Konserlerde birçok ünlü sanatçı sahne alacak.

23.05.2024 22:52
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Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) müze ve ören yeri konserlerini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, "Bahar Esintileri" adlı konser 28 Mayıs Salı günü saat 14.00'te Tarsus Müzesi'nde ve 29 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te Mersin Deniz Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Piyanoda Artem Reutov'un olacağı konserde, Işıl Cavga Bölükbaşı, Itır Gözde Tuyan, Ayşe Pınar Balay ve Hakan Bölükbaşı sahne alacak.

Kanlı Divane Ören Yeri'nde verilecek "Antik Kentin Ezgisi" adlı gala konseri ise 2 Haziran Pazar günü saat 18.00'de sanatseverlerle buluşturulacak.

Orkestra şefliğini Naci Özgüç'ün ve koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, Hale Soner Kekeç, Nesrin Gönüldağ, Bülent Bezdüz ve Umut Kosman sahne alacak.

Kaynak: AA

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