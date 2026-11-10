MDOB, müzik ve baleyi tangoyla 'Tango Del Mar' konserinde 12 Kasım'da buluşturacak

MDOB, müzik ve baleyi tangoyla 'Tango Del Mar' konserinde 12 Kasım'da buluşturacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MDOB, müzik ve baleyi tangoyla buluşturan 'Tango Del Mar' konserini 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde sahneleyecek. Konserde tango koreografileri müzik ve baleyle sahneye taşınacak, sanatseverler tangonun tutkulu dünyasını deneyimleyecek.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), müzik ve balenin tangoyla uyumunu sahneye taşıyacak "Tango Del Mar" konserini sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'un açıklamasına göre, tangonun kendine özgü tutkulu dünyasının klasik ve modern dokunuşlarla yorumlandığı konser, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde verilecek.
Kemanda Marina Kvlividze, kontrbasta Hakan Özhan, gitarda Atahan Kaya'nın performans sergileyeceği konserde, piyanist Rufina Usmanova ve flüt sanatçısı Özge Salar Berber de seyirci karşısına çıkacak.
Gecenin dans performanslarında Figen Özal ve Ali Kemal Koçak sahne alacak.
Müziğin ritmine eşlik eden koreografiler, tango kültürünün zarafetini ve tutkusunu sahneye taşıyacak.
Sanatseverler, tangoyu müzik ve baleyle buluşturan konseri deneyimleme fırsatı bulacak.???????
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