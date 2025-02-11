Meddah ve Cellat'ın Prömiyeri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Meddah ve Cellat'ın Prömiyeri

Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrosu, 'Meddah ve Cellat' oyununu 11 Şubat'ta sahneleyecek.

11.02.2025 15:47
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Bursa Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu ile ortak yapımla Ali Cüneyd Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı "Meddah ve Cellat" oyununun prömiyerini yapacak.

Kılcıoğlu'nun yazdığı, İpek Atagün'ün yönetmenliğini üstlendiği oyunun, dekor ve ışık tasarımını Kerem Çetinel, kostüm tasarımını Dilek Kaplan, müziklerini Jeanne- Peri Foucault, dans ve hareket düzenini ise Ebubekir Bora üstleniyor.

Sezai Yılmaz, Erşan Utku Ölmez ve Zeynep Kızıltan Şıkyıldız'ın rol aldığı, 1621 yılında, İstanbul Boğazı'nın donduğu bir dönemde geçen oyun, bir deniz fenerinde yolları kesişen iki adamın içsel çatışmalarını konu alıyor; iki karakter arasında başlayan gerilimli hesaplaşma, izleyiciyi sıra dışı dramatik bir yolculuğa çıkarıyor.

Oyunun prömiyeri, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 11 Şubat Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve oyun, bu tarihten itibaren seyirciyle buluşmaya devam edecek.

Kaynak: AA

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