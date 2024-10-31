Trabzon'da eğitimci-yazar Mehmet Kartal, okuyucularıyla bir araya geldi.
Kartal, Akçaabat ilçesinin Söğütlü Mahallesi'ndeki bir kitabevinde düzenlenen etkinlikte, yazarlık yolculuğunu anlattı, kaleme aldığı eserlere ilişkin bilgi verdi.
Katılımcılarla sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Kartal, aralarında şiir kitaplarının da yer aldığı eserlerini imzaladı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Mehmet Kartal Okuyucularıyla Buluştu - Son Dakika
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