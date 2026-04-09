"Meksika Kültürel Çeşitlilik" sergisi Nevşehir'de açıldı

09.04.2026 20:16  Güncelleme: 20:21
Meksika Büyükelçiliği ve Nevşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 'Meksika Kültürel Çeşitlilik' sergisi, Meryem Ana Kilisesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Sergide, Meksika'nın kültürel mirasını yansıtan 28 seçme fotoğraf sergilendi.

Meksika'nın zengin kültürel mirasının 28 seçme fotoğrafla sunulduğu serginin açılışı, tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Açılış kurdelesi; Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos ve Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından kesildi. Açılışın ardından büyükelçiler ve davetliler sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

Törende konuşan Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Javier Diaz de Leon, serginin Meksika'nın binlerce yıllık tarih ve kültürel çeşitliliğini yansıttığını belirtti. Leon, "Yüzyıllar boyunca Meksika, gelenekleri, bilgi sistemleri ve dünya görüşleri günümüze kadar ulaşan büyük yerli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Avrupa etkileriyle birlikte bu kültürler harmanlanarak Meksika kimliğini oluşturan özgün bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu zengin miras, ülkemizi küresel ölçekte özel bir konuma taşımaktadır" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ise serginin iki ülke arasındaki kültürel bağları güçlendirdiğini ifade ederek, "Meksika'nın zengin kültürünü Nevşehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür, sanat ve tarih temelinde kurulan dostluk köprülerinin her geçen gün daha da güçleneceğine inanıyorum" diye konuştu.

Nevşehir ile San Miguel de Allende arasında kardeş şehir ilişkisi bulunduğunu hatırlatan Arı, bu tür etkinliklerin iki halk arasındaki dostluğu pekiştirdiğini vurguladı.

"Meksika Kültürel Çeşitlilik" sergisi, 26 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

