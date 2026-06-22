Menteşe Belediye Tiyatrosu\'na ensemble ödülü

Menteşe Belediye Tiyatrosu Türk tiyatrosunun en prestijli seyirci ödüllerinden olan İstanbul merkezli Direklerarası Diğer Şehirler Seyirci Ödülleri töreninde, 'Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları' oyunuyla canlandırmada bütünlük, en iyi ekip uyumu ve toplu oyunculuk branşlarından oluşan Ensemble Ödülü kazandı.

Seçici kurulunun tiyatro eleştirmenlerinden değil, düzenli oyun izleyen gönüllü seyircilerden oluştuğu, oyunların canlı izlendikten sonra performans, tasarım ve prodüksiyon olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirildiği Direklerarası Seyirci Ödüllerinin 26. Ödül töreni İstanbul Atacan Koleji Salonu'nda yapıldı.

Törende Kayleen ve Doug'un çocukluktan yetişkinliğe uzanan bağını ele alan tek perdelik dram türündeki "Ölümcül Çocuk Parkı Yaraları" isimli oyunla Menteşe Belediye Tiyatrosu Ensemble Ödülü'ne layık görüldü. - MUĞLA