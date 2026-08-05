Menteşe’de yeni parka Selahattin Sapmaz’ın adı verildi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı toplantısında alınan kararla, Kolejler Bölgesi'nde yapımı tamamlanan parka merhum Selahattin Sapmaz'ın ismi verildi.

Menteşe Belediye Meclisi'nin Ağustos ayı olağan toplantısı, Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonu'nda Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen gündem maddeleri arasında yer alan, Kolejler Bölgesi'nde yapımı tamamlanan parka merhum Selahattin Sapmaz'ın adının verilmesine ilişkin öneri meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Alınan kararla, yaşamı boyunca Muğla'ya kamu yöneticisi, makine mühendisi, araştırmacı ve yazar kimliğiyle hizmet eden Selahattin Sapmaz'ın ismi yeni parkta yaşatılacak. Dürüstlüğü ve mütevazılığıyla tanınan Sapmaz'ın adının kent belleğinde gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı belirtildi.