Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başladı

Merkez Jupa\'da Bağlama Kursu Başladı

Yunus Emre Enstitüsü, Merkez Jupa'da Türk kültürünü yaşatmak için bağlama kursu açtı.

28.11.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MERKEZ Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Kuzey Makedonya'nın batısında bulunan, Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerden Merkez Jupa'da bağlama kursu açtı.

Üsküp Büyükelçiliği himayesinde Başakşehir Belediyesinin desteğiyle Merkez Jupa'daki Mustafa Kemal Atatürk İlkokulu'nda verilecek bağlama kursunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törene, Merkez Jupa Belediye Başkanı Ariyan İbrahim, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Üsküp YEE Müdürü Arif Konak, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy'un Merkez Jupa ziyareti sırasında gündeme gelen ve Türk toplumu tarafından talep edilen bağlama kursunu açtıklarını söyledi.

Kursa yoğun ilgi olduğunu belirten Konak, "Merkez Jupa'da bağlama kursumuza yaklaşık 30 kişi katılacak. Bu değerli Türk çalgısını burada gençlerimize öğretmek ve gelecek kuşaklara aktarmak noktasında organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz." diye konuştu.

Konak, Üsküp YEE ve diğer Türk misyonları olarak Kuzey Makedonya'nın doğusundan batısına Türk toplumundan gelen talepleri yerine getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Bağlama kursunun hafta sonları verileceğini belirten Konak, bağlamaları gönderen Başakşehir Belediyesine teşekkür etti.

Konak, yaklaşık 6 ay sürecek kursu yoğun ilgi nedeniyle devam ettirebileceklerini söyledi.

"Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır"

Merkez Jupa Belediye Başkanı İbrahim de desteklerinden dolayı Üsküp Büyükelçisi Ulusoy'a teşekkür etti.

Kursun bölge halkı için faydalı olacağına inandığını belirten İbrahim, "Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. İnşallah birkaç ay sonra aynı yerde toplanıp bu organizasyonun meyvelerini görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." diye konuştu.

Bağlama kursunu verecek olan Alpay Çako da öğrencilerin bağlamaya ilgisinin sevindirici olduğunu belirterek, "Türk kültürünü burada yaşatabilmek bir ayrıcalıktır." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Makedonya, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:45:00. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Jupa'da Bağlama Kursu Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.