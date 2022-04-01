Mermerden yapılan zurna, çıkardığı sesle dikkati çekiyor - Son Dakika
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Mermerden yapılan zurna, çıkardığı sesle dikkati çekiyor

01.04.2022 13:53
Mermerden yapılan zurna, çıkardığı sesle dikkati çekiyor

Klarnet yapım ustası Erman Özdemir'in bir mermer firmasının talebi üzerine 3 yıllık çalışma sonucu ürettiği çalınabilir mermer zurna, çıkardığı sesle ilgi odağı oluyor.

Klarnet yapım ustası Erman Özdemir'in bir mermer firmasının talebi üzerine 3 yıllık çalışma sonucu ürettiği çalınabilir mermer zurna, çıkardığı sesle ilgi odağı oluyor.

Ordu'da yaşayan klarnet yapımı ustası Özdemir, Afyonkarahisar'daki bir mermer firmasının talebi üzerine mermerden zurna yapmak için kolları sıvadı.

Afyonkarahisar ve Muğla'daki ocaklardan çıkarılan mermerleri seçen Özdemir, taşa hayat vererek dünyada ilk olduğunu iddia ettiği çalınabilir mermer zurnayı üretti.

Özdemir'in değerli taşlar ve altınla süslediği zurna, ilk kez İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda (MARBLE) sponsor firmanın standında sergilendi.

TRT İzmir Radyosu sanatçısı Halil Çokyürekli de mermer zurnaya üfleyerek katılımcılara kısa bir konser verdi.

"Üçüncü denemede bitirdim"

Erman Özdemir, AA muhabirine, dedesinin de enstrüman yapım ustası olduğunu, bu işi ata mesleği olarak sürdürdüğünü belirtti.

Dedesinin 2010 yılında mermerden klarnet ürettiğini, çırağı olarak onun bayrağını taşıma gayretiyle mermer zurna yapılması teklifini kabul ettiğini aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Mermerden bir enstrüman yapmak olağanüstü bir sabır gerektiriyor. Uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkardık. Diğer malzemelerden yapılan zurnalara göre çok büyük farkı var. Öncelikle frekansı farklı. 2 zurna aynı anda çalmasındansa sadece bunun çalınması yeterli. Sesleri çok net."

Özdemir, mermerin hassas bir ürün olması nedeniyle yaparken zorlandığını, 3'üncü denemede bitirmeyi başardığını sözlerine ekledi.

3 bin yıl öncesinin buluşması

Sanatçı Halil Çokyürekli ise hayatında ilk kez mermerden bir zurna çaldığını, sesinden çok etkilendiğini söyledi.

Diğer zurnalara göre 250-300 gram kadar ağır olan enstrümanı çok beğendiğini aktaran Çokyürekli, şöyle konuştu:

"Mükemmel bir şey. Tek üzüntüm dünyada tek olması ve ikincisinin olmaması. Ne ben ne başkası sahip olabilecek. Zurnazenler olarak farklı sert ağaçlardan tınılar bulmaya çalışırız. Hayatımda ilk defa mermer zurnadan ses çıkardım. Zurna, Orta Asya'dan 3 bin yıl önce çıkıp gelmiş bir enstrüman. Mermerin kullanımı da Romalılar döneminde biliniyor. O da aynı döneme tekabül ediyor. Bu bir buluşma oldu. 3 bin yıl öncesinin buluşması, feryadı diye düşünüyorum."

Sponsor firma yetkilisi Kadir Sayın da mermerin sadece inşaat sektöründe değil hayatın farklı alanlarında karşılığının olduğunu göstermek üzere çeşitli enstrümanlar üzerinde düşündüklerini, mermer zurnanın hem görüntüsü hem sesiyle beklentilerini aştığını ifade etti.

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Karahisar, İzmir, Muğla, Ordu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mermerden yapılan zurna, çıkardığı sesle dikkati çekiyor - Son Dakika


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