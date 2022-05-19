Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Şan Resitali" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Şan Resitali" etkinliği düzenlendi

19.05.2022 19:09
Mersin Arkeoloji Müzesi'nde "Şan Resitali" etkinliği düzenlendi

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü tarafından Müzeler Haftası kapsamında "Şan Resitali" etkinliği düzenlendi.

Mersin Arkeoloji Müzesi'nde, Akdeniz Opera ve Bale Kulübü tarafından Müzeler Haftası kapsamında "Şan Resitali" etkinliği düzenlendi.

Müzede sunulan resitalde, soprano Evrim Şahinkaya Kaplancık ve tenor Karem Yaman solist sanatçı olarak sahne aldı. Sanatçılara, piyanoda Feruza Mukhitdinova eşlik etti.

Etkinlikte, dünya operalarının sevilen eserleri seslendirildi.

Programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılara da yer verildi.

Yaklaşık 1 saat süren resital, izleyenlerden alkış aldı.

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Kaynak: AA

Arkeoloji Müzesi, Akdeniz, Mersin, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Arkeoloji Müzesi'nde 'Şan Resitali' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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