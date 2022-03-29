Mersin'de Çocuk Şenliği başladı - Son Dakika
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Mersin'de Çocuk Şenliği başladı

29.03.2022 15:53
Mersin'de Çocuk Şenliği başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Çocuk Şenliği düzenlendi.

Akdeniz Belediyesi tarafından Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleştirilen şenliğin açılış töreninde konuşan Kaymakam Muhittin Pamuk, çocuklarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kovid-19 nedeniyle son iki yılın zorlu geçtiğini belirten Pamuk, bu sürecin herkeste "ekran bağımlılığına" neden olduğunu dile getirdi.

Pamuk, bu tarz etkinliklerin çocukların sosyal ve psikolojik gelişimlerine katkı sağladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımız yaşıtlarıyla bir araya geldikçe hem sosyal hem de psikolojik açıdan ciddi bir gelişim sağlayacaklar. Her dönemin kendine göre şartları var. Bizler oyun çağının çocuklarıydık ama günümüzde ne yazık ki çocuklarımız ekran çağının çocukları. Onun için oyun çok önemli. Büyükşehirlerde böyle ortamların sağlanması, çocuklarımızın, anne ve babaların hizmetine sunulması son derece önemli."

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eğitime ve sosyal projelere önem verdiklerini kaydetti.

Çocuklar, konuşmaların ardından başlayan şenlikte çeşitli oyunlar oynadı.

Bazı çocuklar, alanda oluşturulan parkurlarda akülü araba sürüp atlı karıncaya bindi, bazıları da boyama etkinliğine katıldı.

Etkinlikler kapsamında yapılan sihirbazlık gösterisi de katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Şenlik 31 Mart'ta sona erecek.

Mersin'de Çocuk Şenliği başladı
Mersin'de Çocuk Şenliği başladı
Mersin'de Çocuk Şenliği başladı
Mersin'de Çocuk Şenliği başladı

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Akdeniz, Turizm, Mersin, Çocuk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de Çocuk Şenliği başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de Çocuk Şenliği başladı - Son Dakika
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