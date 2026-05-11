Mersin\'de \'Giselle\' Bale Gösterimi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali kapsamında, romantik bale repertuvarının etkileyici eserlerinden "Giselle" sanatseverlerle buluşturuldu.

Orta Çağ'da aşk, ihanet ve affetmenin zamansız hikayesini sahneye taşıyan bale, Mersin Devlet Opera ve Balesince (MDOB) Mersin Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Koreografisini Jean Coralli ve Jules Perrot'un yaptığı eserin orkestra şefliğini Hakan Kalkan üstlendi.

Ayşe Özlem Şenormanlılar, Ender Üçdemir ve Serbülent Biçer tarafından sahneye konulan eserin dekor tasarımını Hatice Kaptı, kostüm tasarımını Nursun Ünlü, ışık tasarımını Tarı Deniz yaptı.

Romantik bale repertuvarının sevilen ve etkileyici eserlerinden "Giselle"e sanatseverler ilgi gösterdi.

İki perdelik eser, izleyenlerden alkış aldı.