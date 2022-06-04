Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı - Son Dakika
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Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı

04.06.2022 11:04
Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı

Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı.

Mersin'de hükümlülerin hazırladığı kağıt rölyef sergisi açıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak öncülüğünde başlatılan proje kapsamında mesleki ve teknik eğitim alan hükümlüler, kağıt rölyef çalışmalarını Mersin Adliyesi'nde sergiledi.

Açılışı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolü tarafından yapılan sergide 75 hükümlünün çalışmaları yer aldı.

Vali Pehlivan ve diğer katılımcılar, açılışın ardından sergiyi gezdi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı - Son Dakika

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