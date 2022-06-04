Açılışı, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve kent protokolü tarafından yapılan sergide 75 hükümlünün çalışmaları yer aldı.

Kıraç hem coştu hem de coşturdu

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Mersin'de hükümlülerin hazırladığı sergi açıldı - Son Dakika

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