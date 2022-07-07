Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı - Son Dakika
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Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı

07.07.2022 17:46
Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı

Mersin'in Silifke ilçesinde, deniz kenarında filizlenince etrafı çitlerle çevrilerek korumaya alınan Agave bitkisi çiçeklendi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, deniz kenarında filizlenince etrafı çitlerle çevrilerek korumaya alınan Agave bitkisi çiçeklendi.

İlçenin turizm merkezlerinden Akkum Mahallesi'nde deniz kenarındaki kayalıkların arasında çıkan bitki, Kaymakamlık tarafından korumaya alındı.

Belediye ekiplerince bakımının yapılmasının ardından etrafı çitlerle çevrilen bitki, 5 metre uzunluğa ulaştı.

Sadece bir kez çiçeklendiği için halk arasında "Sabır otu" olarak da bilinen bitki, ilk kez çiçek açtı.

Vatandaşlar ve tatil için bölgeye gelen turistler, ilgi gösterdikleri Agave bitkisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tatilcilerden Mikail Bolat, AA muhabirine, bitkiyi çiçeklere bürünmüş halde gördüğü için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinden Veli Avcı da bitkiyi uzun yıllardır gördüğünü ancak ilk kez çiçek açmasına tanık olduğunu anlattı.

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Kaynak: AA

Kaymakamlık, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Mersin'de koruma altındaki Agave bitkisi çiçek açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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