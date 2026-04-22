Mersin\'de öğrenciler diktikleri sebzelerin hasadını yaptı

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler dikimini yaptıkları sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Musa Özalkan Kreş ve Gündüz Bakımevi öğrencileri Çocuk Serası Projesi kapsamında belediyeye ait seraya 70 gün önce sebze dikti.

Öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın katıldığı etkinlikle olgunlaşan sebzelerin hasadını gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kara, projeyle çocuklara doğa bilinci kazandırdıklarını belirtti.

Program sonunda hasadı yapılan sebzeler öğrencilere ikram edildi.