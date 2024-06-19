Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'ne Ulaşım Kolaylaştırılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'ne Ulaşım Kolaylaştırılıyor

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bulunan Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması amacıyla temizlik çalışması başlatıldı. Kaledibi Mahallesi'ndeki antik kentin çehresi düzenlenirken, tarihi yapı etrafındaki yabani otlardan arındırılıyor. Bu çalışma sayesinde denize uzanan tepede yer alan antik kente ulaşım daha kolay hale getirilecek. Antik kentte bulunan kalıntılar arasında kesme ve moloz taştan inşa edilmiş bazilika ile kilise de yer alıyor.

19.06.2024 14:33
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması için temizlik çalışması yürütülüyor.

Bozyazı Kaymakamlığının açıklamasına göre, 29 Temmuz 2023'te "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Kaledibi Mahallesi'ndeki antik kentin çehresi düzenleniyor.

Anamur Müze Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar çerçevesinde tarihi yapı, etrafındaki yabani otlardan arındırılıyor.

Çalışmayla denize uzanan tepede yer alan Arsinoe Antik Kenti'ne ulaşımın kolaylaştırılması hedefleniyor.

Çevresinde kale surları olan yapının kalıntıları arasında kesme ve moloz taştan inşa edilmiş bazilika ile kilise bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Mersin'deki Arsinoe Antik Kenti'ne Ulaşım Kolaylaştırılıyor - Son Dakika

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