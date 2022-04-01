Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek - Son Dakika
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Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek

01.04.2022 10:39
Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "3 Bas Ses Konseri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan salı günü saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek konserde farklı illerin Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Tuncay Kurtoğlu, Teyfik Rodos ve Zafer Erdaş sahne alacak.

Sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik edecek.

Sanatçılar, klasik müziği tanıtmayı, sevdirmeyi ve yaymayı amaçlıyor.

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Mersin, Nisan, Opera, Salı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi '3 Bas Ses Konseri' verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Bas Ses Konseri" verecek - Son Dakika
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