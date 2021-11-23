Mersin Devlet Opera ve Balesi "Gala Konseri" verecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), dünya operalarının koro bölümlerinden oluşan "Gala Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser, 25 Kasım Perşembe saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.
Orkestra şefliğini Davide Damlani, koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserin anlatıcısı Ayşin Alev Lal olacak.
Dünya operalarının koro bölümlerinden oluşacak konserde, MDOB orkestrası ve korosu sahne alacak.
Kaynak: AA
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