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Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek - Son Dakika

Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek

04.11.2021 18:10
Mersin Devlet Opera ve Balesi,

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), "Şekeronya" müzikalini çocuklarla buluşturacak.

MDOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Zeynep Ergüven'e ait müzikli çocuk oyunu, 7 Kasım Pazar saat 15.00'te Mersin Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Süleyman Tekin'in yöneteceği eserin müziklerini Murat Cem Orhan, koreografisini Berna Turhan İleri, dekor ve kostüm tasarımını Özlem Kurtdere, ışık tasarımını Barış Arslan, video projeksiyonunu Umut Sinan Özdemir yürütecek.

Eserin başlıca rollerini, Işıl Cavga Bölükbaşı Yıldız (Zeytin), Mehmet Erkoç (Tombiş), Ayşin Alev Lal (Fırıldak), Orhan Güllüler İbili (Karabaş), Pınar Duygu Çınar (Kırmızı Başlıklı Kız), Erdem Özdemir Yetkin (Kurt), Ayşegül Devrim Dinçer (Soprano Horoz) ve Ayşe Pınar Balay Örünk Alpay (Büyücü) paylaşacak.

Eserin konusu

Şekeronya'nın haylaz çocuğu "Fırıldak" evinden kaçar ve eski bir evin bahçesindeki sarmaşıklara dolanır. Bahçeye gelen "Zeytin" ve "Tombiş"ten yardım isteyen Fırıldak, sarmaşıklardan onların yardımıyla kurtulunca önce onlarla dalga geçer fakat hemen ardından aklına bir fikir gelir; Şekeronya'ya, bir diğer adı Masal Ülkesi'ne dönmesi bu çocuklar sayesinde olacaktır.

Fırıldak, okuluna gitmediğinden okuma yazma öğrenememiştir. Şekeronya'ya giriş ancak kitaplarla mümkündür. Pastadan evlerin, çikolatadan nehirlerin, konuşan hayvanların olduğu ve tüm masal kahramanlarının yaşadığı bu yerde çocuklar masal okuduğu sürece yaşamaktadır.

Süleyman Tekin, Mersin, Kasım, Opera, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Devlet Opera ve Balesi, 'Şekeronya' çocuk müzikalini sahneleyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Devlet Opera ve Balesi, "Şekeronya" çocuk müzikalini sahneleyecek - Son Dakika
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