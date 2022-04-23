Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak

23.04.2022 10:43
Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak

Şarkıcı Ceylan Ertem, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Şarkıcı Ceylan Ertem, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında sahneye çıkacak.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, konser 25 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Tarsus Baca Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Ceylan Ertem, ücretsiz gerçekleştirilecek konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Mersin'de 21 Mayıs-11 Haziran'da yapılacak 20. Uluslararası Müzik Festivali'nde 12 konser düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin Uluslararası Müzik Festivali 21 Mayıs'ta başlayacak - Son Dakika
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