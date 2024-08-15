Meryem Ana Evi\'nde Meryem Ana Bayramı Ayini Düzenlendi

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan, Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana'nın son yerleşim yeri olarak kabul edilen Meryem Ana Evi'nde ayin düzenlendi.

Hristiyanlar için kutsal sayılan "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla farklı ülkelerden gelen çok sayıda Hristiyan, Meryem Ana Evi'nde buluştu.

"Meryem Ana Bayramı" olarak da adlandırılan gün dolayısıyla gerçekleştirilen ayini Fransa Reims Başepiskoposu ve Fransız Episkoposlar Kurulu Başkanı Mgr Eric de Moulins-Beaufort yönetti. Ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Hristiyanlar, ayin esnasında ve sonrasında mum yakıp "Meryem Ana'ya Övgü Duası" etti, dilek bağlama yerine peçete ve kağıtlara yazdıkları dilekleri astı.

Ayinde üzüm ve simit ikramında bulunuldu.