Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 7. kitap fuarının açılışı gerçekleştirildi. Fuarda 150'den fazla yayınevi yer alırken, akademisyen ve yazar Cihat Yaycı onur konuğu olarak katıldı. Kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuar, 10 Mart'a kadar ziyaretçilere açık olacak.

02.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:27
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7. Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı

AMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde bu yıl 7.si düzenlenen kitap fuarının açılışı yapıldı. Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği fuarın onur konuğu akademisyen ve yazar Cihat Yaycı oldu.

10 Mart'a kadar açık kalacak kitap fuarına 150'den fazla yayınevi katıldı. Kültürel etkinliklerin düzenleneceği fuarda, 200 şair ve yazar okurlarıyla buluşacak.

İclal Aydın yeni romanını Merzifon'da yazacak

Oyuncu ve yazar İclal Aydın, fuarın açılış günü hayranlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. Tarihinden çok etkilendiği Merzifon'da bir roman yazmayı da planladığını anlatan İclal Aydın, "Mayıs'ta Merzifon'a geliyorum. Elimdeki kitap bittikten sonraki planım Merzifon ve Amasya üzerine bir roman olacak" dedi. Belediye Başkanı Alp Kargı da, Aydın'ı konuk etmekten mutluluk duyacaklarını söyledi.

'Kitap herkesi buluşturur'

Sloganı 'Kitap herkesi buluşturur' olan fuarı 7. defa düzenlemenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Başkan Kargı, "Dolu dolu bir kitap fuarı bizi bekliyor. Tüm yurttaşlarımızı fuarımıza davet ediyorum" diye konuştu.

"Bu kitap fuarına katılım itibar meselesi"

Fuarın onur konuğu Cihat Yaycı ise, " Türkiye'de birçok kitap fuarını katılıyorum. Bu kitap fuarı katılımı itibar meselesi olan bir kitap fuarıdır" şeklinde konuştu. Fuar alanını dolaşan vatandaşlar, hayran oldukları yazarlarla buluşmalarını sağlayan Merzifon Belediyesi yöneticilerine teşekkür etti.

Fuarın açılışına Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Merzifon Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı - Son Dakika

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