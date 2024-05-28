Mescid-i Aksa Sergisi Şanlıurfa\'da Ziyaretçilerle Buluşuyor

Kültür Sanat

Milli Kütüphanenin zengin arşivlerinin en nadide parçalarından biri olan Mescid-i Aksa'ya ait 42 cam negatif fotoğraf, "Osmanlıdan Günümüze Miras Mescid-i Aksa Sergisi" ile Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Şanlıurfa Rızvaniye Külliyesi'nde gerçekleştirilen sergi, Kudüs'ün Osmanlı dönemi tarihine ışık tutuyor.

Cam negatif koleksiyonunu genişleten Milli Kütüphane, Osmanlı İmparatorluğundan kalma önemli tarihi fotoğrafları arşivine kazandırdı.

Mescid-i Aksa'ya ait 42 cam negatif ise koleksiyoner Adem Uyar'dan temin edilerek kütüphanenin arşivine dahil edildi.

Mescid-i Aksa'nın siyah-beyaz görüntülerini barındıran bu fotoğraflar, Doç. Dr. Şerife Eroğlu Memiş'in tarihçi gö züyle yaptığı betimlemelerle sergide yer aldı.

Sergi, 2 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek

Sergi, Mescid-i Aksa'nın mimarisi ve tarihinin yanı sıra Kudüs'ün sosyal ve kültürel hayatına dair de önemli bilgiler sunuyor.

Osmanlı dönemi fotoğraflarının tarihi mirasın korunmasına katkı sağladığı sergi, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Tarihe tanıklık eden bu nadide koleksiyonu keşfetmek ve Kudüs'ün Osmanlı dönemi mirasına yakından bakmak isteyen sanatseverler 2 Haziran'a kadar sergiyi ziyaret edilebilecek.