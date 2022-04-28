Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
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Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

28.04.2022 11:01

Konya'da Karatay Borsa İstanbul (BIST) Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, ramazan dolayısıyla yaptıkları günlük 2 bine yakın pideyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Konya'da Karatay Borsa İstanbul (BIST) Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile öğretmenleri, ramazan dolayısıyla yaptıkları günlük 2 bine yakın pideyi ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Yaklaşık 4 ay önce kurulan döner sermaye sistemi kapsamında faaliyetlerine hız veren lisede öğrenciler, simit, poğaça, ekmek, pasta ve pide gibi unlu mamul üretimi yapıyor.

Öğretmenleriyle çalışan liseliler, mesleği öğrenmelerinin yanı sıra aile ekonomisine de katkı sağlıyor.

Okul Müdürü Hasan Tetik, AA muhabirine, öğrencilerin okula büyük bir istek ve sevgiyle geldiğini, ramazanın manevi iklimiyle yardımlaşmada da birbirleriyle yarıştığını söyledi.

Liselilerin öğrendikleri bilgileri iş hayatı dışında iyilik için de kullandıklarını görmenin mutluluk verici olduğunu belirten Tetik, "Öğrencilerimiz, ramazan dolayısıyla atölyelerde ürettikleri pideleri 'Kapımız çalınsa' diye bekleyenlere ileterek onları mutlu ediyor. Onların bu çalışmasıyla bizler daha mutlu oluyoruz." dedi.

Ramazanda bir iyilik hareketi yapmak için öğrencilerden talep geldiğini anlatan Tetik, malzemeleri hayırseverler aracılığıyla temin ettiklerini, günlük 2 bin pide ürettiklerini aktardı.

"Yeni projeyle hedef 20 bin ekmek"

Tetik, Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalitenin Arttırılması (METEK) projesi kapsamında okullarında faaliyete geçecek fırınla çalışmalarını daha da artıracaklarını dile getirerek, "Projeyle günlük 20 bin ekmek yapmayı planlıyoruz. Okulumuzda öğrencilerimiz hem aşçılık hem pastacılık hem de ilgili alanlarda çalışabilecek şekilde eğitimler alıyor. Bu eğitimlerle farklı alanlarda, farklı kurumlarda çalışabilecek eleman ihtiyacına da destek vermiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

"Öğrencilerimiz bu mesleği aşkla yapıyor"

Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü Alan Şefi Habibe Gök ise öğrencilerin, okuldaki eğitimlerle kazandıkları deneyimler sayesinde mezun olduklarında daha kolay iş bulmalarının önünün açıldığını ifade etti.

Öğrencilerinin çalışırken gözlerinin içinin parladığını vurgulayan Gök, şunları kaydetti:

"Atölyemizde ürettiklerimiz dışında ramazan boyunca hayırseverlerimizin de katkısıyla kır pideleri, sade veya tahinli pideler yaparak ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını sağlıyoruz. Öğrencilerimiz bu mesleği aşkla yapıyor, onların isteği olmadan bu üretimleri yapmak çok zor. Onların hevesli olması bizleri de heveslendiriyor. Bu hevesle 'Daha farklı neler yapabiliriz?' diye düşünüp yeni işler hayata geçirmeye çalışıyoruz."

Yiyecek İçecek Bölümü 11. sınıf öğrencisi Öznur Taşımacı da "İnsanlara yardım etmek çok güzel bir duygu. Bu yardımı okulumda öğrenci olarak yapmak ayrıca mutluluk verici. Hayırseverlerimizin verdiği malzeme destekleriyle ihtiyaç sahipleri için çeşitli pideler yapıyoruz." diye konuştu.

Yağmur Doğanay da ürettikleri pideleri ihtiyaç sahibi ailelere dağıttıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor
Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

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Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Meslek liseliler yaptıkları pidelerle ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika


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