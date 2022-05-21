Metal endüstrisinin başkenti Karabük'te Antik dönemde metal sanatı ele alındı

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Hadrianoupolis antik kent kazı başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserler üzerine işlenen Toreutic sanatının en güzel örneklerinin bronz kaplarda olduğunu ve bunun MÖ. 16. Yüzyıla dayandığını söyledi.

Karabük Üniversitesi Arkeoloji Kulübü tarafından 'Bronz kaplar özelinde Toreutic sanatı' konferansında konuşan Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Türkiye'nin ilk ağır demir çelik sanayinin kurulduğu ve metal endüstrisinin başkenti Karabük'te antik dönemin metal sanatını yapılan kazı çalışmalarında daha net ortaya koyduklarını söyledi.

Madeni kaplar ile seramik kaplar arasında tarih boyunca sıkı bir etkileşim olduğunu kaydeden Doç. Dr. Çelikbaş, " Özellikle antik dönemde bronz kaplarda toreutic sanatı çok yoğun bir şekilde görülmekte. Hatta bu Osmanlı dönemi içersine kadar giden bir birikimdir. Antik dönemle başlayıp Osmanlı ile devam edip günümüzü de kapsayan bir birikimdir. Günümüzde Toreutic sanatı yapılmakta bu maden süsleme sanatı olarak anılmakta. Grek dünyasında bronz kapların MÖ.7. yüzyılın sonları ile MÖ. 6. yüzyılın başlarında çok popüler olduğu bilinmekte. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken konu, Grek seramik sanatının en yüksek seviyeye ulaştığı, MÖ. 7-5. yüzyıllardaki durumudur. Bu dönem seramiklerinin teknik kalitesi göz önünde bulundurulursa, seramik kapların aslında madeni kap üreticilerini doğrudan etkilediği söylenebilir. Bu durumun asıl nedeni ise, madeni görünümlü olarak yorumlanan seramik kapları, aslında seramik üreticilerinin kendi orijinal tasarımlarıyla yapmış olmasıdır. Yapılan bu tasarım ürünleri toreutic sanatla birleşmeye başlayınca metal kapların estetik özellikleri ön plana çıkmaya başlar. Toreutic sanatı kısaca metal kazıma ya da kabartma sanatıdır. Toreutic sanatın en çok uygulandığı metal malzemeler altın, gümüş ve bronzdur.