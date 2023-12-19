Mevlana Celaleddin-i Rumi\'nin vefatının 750. yılı Büyükçekmece\'de anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi vefatının 750'nci yılında, Büyükçekmece'de Şeb-i Arus töreniyle anıldı.
Tören, Büyükçekmece Belediyesi, Albatros Lions Kulübü iş birliği ve Uluslararası Sema Okulu'nun sunumuyla yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen anma törenine yoğun katılım oldu.
SEMAZEN GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİ
Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında vefatını 'Düğün Gecesi' olarak adlandıran büyük tasavvuf alimi Mevlana Celaleddin-i Rumi 750'nci vuslat yıl dönümünde anıldı. Anma töreninde semazen gösterisi ve tasavvuf musiki konseri gerçekleşti.
Törenin sonunda Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına Büyükçekmece Belediyesi koordinatörü Gürhan Ozanoğlu Albatros Lions Kulübü ve Uluslararası Sema Okulu'nun temsilcilerine çiçek takdim etti.
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