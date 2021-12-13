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Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

13.12.2021 23:13

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde, Meali-yi Sema icra edildi.

Konya'da, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi'nde, Meali-yi Sema icra edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu İrfan, Tasavvuf ve Meydan Meşkleri bölümünün düzenlediği program, Postnişin M. Fatih Çıtlak'ın "Sema" ritüellerini ve anlamlarını anlatmasıyla başladı.

Anlatımın ardından Abdülbaki Nasır Dede'nin, Acembuselik Mevlevi Ayini Şerifi icra edildi.

Mevlevi Ayini Şerifi esnasında ayinin her bir selamının ve aşamalarının sembolik anlamları anlatılarak sema mukabelesi yapıldı.

Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

mevlana, Turizm, Konya, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Son Dakika


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