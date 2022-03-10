Mevlit geleneğinin Zazaca yaşatılmasına emekli öğretmenden kitap desteği - Son Dakika

Bingöl'de emekli öğretmen Abdullah Narin'in yörede konuşulan Zazacaya uygun şekilde hazırladığı mevlit kitabı kentteki camilerde ve taziye evlerinde okunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2009 yılında yayımladığı raporunda, "yok olma tehlikesi altında olan diller" grubunda yer alan Zazacaya, "Yaşayan Diller ve Lehçeler" kapsamına alındıktan sonra ilgi arttı.

Bu dilin yaşatılması için yürütülen çalışmalara emekli imam hatip lisesi öğretmeni 62 yaşındaki Abdullah Narin de yazdığı kitapla destek sundu.

Kentte yaşayan ve 8 yıl önce emekli olan Narin'in, yörede kullanılan Zazaca ile kaleme aldığı mevlit kitabının, Bingöl Üniversitesinde bu dil üzerine araştırmalar yürüten öğretim görevlisi Murat Varol'un editörlüğünde basımı yapıldı.

Mevlit geleneğinin Zazaca yaşatılmasına katkı sunmayı hedefleyen Narin ilk etapta basılan 500 kitaptan 150'sini camilerde görevli din adamlarına hediye etti. Kitapla kentteki camilerde ve taziye evlerinde Zazaca mevlit daha anlaşılır şekilde okutuluyor.

"Camilerde mevlit geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz"

Abdullah Narin, AA muhabirine, ilimde, öğretmenlikte emekliliğin olmadığını söyledi.

Emekli olduktan sonra Bingöl halkının kültürüyle ilgili çalışmalar yaptığını belirten Narin, kentte örf ve adetlerin içerisinde mevlidin de önemli bir yer tutuğunu aktardı.

Narin, üniversitedeki akademisyenlerin teşvikiyle bir mevlit kitabı hazırladığını kaydederek, "Aklımıza gelebilecek bütün dillerde mevlit var. Kürtçe ve Zazaca mevlit de var. İlk Zazaca mevlit 1880-1890'lı yıllarda Bingöl'ün Genç ilçesinde olan Molla Ahmed-i Hasi tarafından yazıldı. Daha sonra Osman Efendi tarafından Siverek'te yazıldı. Ondan sonra Beyhanili Ali Huni tarafından yazıldı. Bölgemizin büyük alimlerinden Mehmet Temizkan Muradani tarafından da mevlit yazıldı." diye konuştu.

Camilerde mevlit okuduğunu, bu geleneği yaşatmak istediğini anlatan Narin, yörede kullanıldığı şekilde daha anlaşılır Zazaca ile mevlit kitabı hazırladığını belirtti.

Narin, "Mevlit Hz. Peygamber'e gösterilen sevginin tezahürü. Yani Peygamberimizi sevdiğimizi bu mevlitleri okuyarak ifade etmeye çalışıyoruz. Camilerde mevlit geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

"Önceki Zazaca mevlit buranın lehçesine göre ağırdı"

Genç Camisi İmamı Yaşar Özer de 20 yıldır görev yaptığını ifade ederek, mevlit programlarının önemine değindi.

Özer, "Önceki Zazaca mevlit buranın lehçesine göre ağırdı. İçerisinde Farsça, Arapça da olduğu için tam anlayamıyorduk. İmamlar olarak çalışarak okuyorduk. Bu Zazaca mevlit kitabı yöre diline uygun ve anlaşılır. Bu bir zenginlik." ifadelerini kullandı.

Camide mevlit programına katılan 80 yaşındaki İzzet Arat ise mevlidin bir gelenek olduğunu aktararak, "Hocalarımız okuyor, bizler de tamamını anlayarak dinliyoruz. 80 yaşındayım yıllardır bu gelenek yaşatılır." değerlendirmesinde bulundu.