Mevlüt Haliloğlu \'Yılın Kareleri\' Oylamasında

19.02.2026 15:59
İzmir İl Müftüsü Haliloğlu, 'Yılın Kareleri' yarışmasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları oyladı.

İzmir İl Müftüsü olarak atanan Mevlüt Haliloğlu, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Haliloğlu, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde, Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" fotoğrafını seçen Haliloğlu, "Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiye altında", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını oyladı."

"Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Keyfi yerinde" fotoğraflarını oylayan Haliloğlu, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" fotoğrafını tercih etti."

Müftü Haliloğlu, oylamanın ardından yaptığı konuşmada, güzeli görebilmenin ve insanlara yansıtabilmenin son derece önemli olduğunu ifade etti.

Allah'ın verdiği güzellikleri fark edebilmek açısından fotoğraf sanatının önemine dikkati çeken Haliloğlu, "Bu vesileyle fotoğrafları çeken arkadaşlara ve bu yarışmayı düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, İzmir, Son Dakika

