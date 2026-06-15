Mezitli\'nin kadınları Hatay\'da dayanışma için buluştu

Mezitli Belediyesi Ritim Grubu, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Hataylı kadınlarla dayanışma amacıyla Hatay'da konser verdi. Etkinliğin ardından konteyner kentte yaşayan ailelerle bir araya gelen ekipler, çeşitli armağanlarla gönüllere dokundu.

Mersin'in Mezitli Belediyesi Ritim Grubu, deprem ve sel felaketlerinden etkilenen Hataylı kadınlarla dayanışma amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Hatay'daki bir ritim grubuyla birlikte düzenlenen konser, sadece müzik dolu bir buluşma değil, aynı zamanda kadın dayanışmasının ve umudun güçlendiği özel bir organizasyon oldu. Hatay'da gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar ritmin enerjisiyle bir araya gelirken, birlik ve beraberlik duyguları da pekiştirildi. Konser boyunca katılımcılar keyifli anlar yaşarken, moral ve motivasyonlarını artıran etkinlik büyük ilgi gördü.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, gerçekleştirilen etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Yaşadıkları büyük felaketlerin ardından Hataylı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ritim grubumuzun gerçekleştirdiği bu anlamlı buluşma, müziğin insanlar arasında kurduğu güçlü bağın en güzel örneklerinden biridir. Özellikle kadınlarımızın dayanışması ve birbirine destek olması bizlere umut veriyor. Mezitli Belediyesi olarak ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya, dayanışmayı büyütmeye ve umut olmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN