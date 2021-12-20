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Mezun oldukları okulun duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar - Son Dakika

Mezun oldukları okulun duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar

20.12.2021 11:10
Mezun oldukları okulun duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3'ü üniversite öğrencisi 5 genç, mezun oldukları ortaokulun duvarlarına birbirinden renkli resimler çiziyor.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3'ü üniversite öğrencisi 5 genç, mezun oldukları ortaokulun duvarlarına birbirinden renkli resimler çiziyor.

Eflani İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, AA muhabirine, öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim öğretim almalarını sağlamak amacıyla okulları güzelleştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Okulları güzelleştirmek adına Şehit Ali Şen Korkut Ortaokulunda işe başladıklarını belirten Çelebi, "İnşallah önümüzdeki dönem Eflani İmam Hatip Ortaokulu ile devam edeceğiz. Diğer okullarımızda da bu süreci tamamlayacağız. Bu süreçte öğretmenlerimizin yanında okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz de etkinliğe katılmışlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Çocuklarla kuvvetli bir bağımız var"

Resim öğretmeni Sema Perçin de okullarından mezun olan öğrencilerle duvarları renklendirdiklerini kaydetti.

Çalışmalara herkesin büyük katkısının olduğunu anlatan Perçin, "Bütün Eflani'nin, Kaymakamımızın, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün desteği hep bizimle olduğu için birçok şeyi hallettik. Çocuklar çok mutlu. Burada önemli olan çocukların hayatına dokunabilmek. Onların mutluluğu da hepimize enerji veriyor." ifadelerini kullandı.

Perçin, 10 yıldır aynı okulda görev yaptığı için ortaokuldan beri gönüllü öğrencilerle birlikte olduğunu dile getirerek, "Onlar liseye gittiğinde lisede birlikte çalıştık. Şimdi liseden de mezun oldular üniversite okuyorlar. Eflani küçük bir yer olduğu için hep bir aradayız. Devamlı iletişim halindeyiz. Çocuklarla kuvvetli bir bağımız var." dedi.

Okulun duvarlarını boyadıklarını ve büyük panolar astıklarını anlatan Perçin, çocukların isteğini gördükçe yaptıkları etkinliklerin çoğaldığını vurguladı.

Perçin, ilçedeki diğer okulların duvarlarını da boyayıp çocukların keyif alarak geldikleri bir ortam oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Resim yapmanın bana günlük hayatta birçok katkısı oldu"

Okulun duvarlarını boyayan gönüllülerden 19 yaşındaki Muhammet Gedik ise liseden mezun olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını anlattı.

Okulda yaptıkları çalışmaların kendilerini gururlandırdığını ve özgüvenlerini artırdığına işaret eden Gedik, okulun duvarlarını boyamanın yanı sıra resim sergileri açtıklarını, tablolar yaptıklarını ve okulun resim atölyesinin zeminini boyadıklarını dile getirdi.

Gedik, resim yapmanın kendisine günlük hayatta birçok katkısı olduğunu belirtti.

"Resim hem hayal gücümü geliştiriyor hem de sosyalleşmemi sağlıyor"

Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Öznur Köleoğlu, atölyeye isteyerek ve bir şeyler öğreneceklerini bilerek geldiğini, diğer öğrencilere de örnek olduklarını söyledi.

Köleoğlu, okulun duvarlarını boyadıklarını belirterek, "Mezun olmama rağmen buraya etkinlikler yapmaya, kendimi ve el becerimi geliştirmeye, sosyalleşmeye geliyorum. Hayatıma birçok etkisi oldu. Buraya geldiğimde kendimi çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

Üniversite öğrencisi Elçin Lara Özgenç ise resim yapmayı okulda öğrendiğini belirterek, resmin hem hayal gücünü geliştirdiğini hem de sosyalleşmesini sağladığını kaydetti.

Üniversite, Hisarcık, Karabük, Eflani, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Mezun oldukları okulun duvarlarını fırçalarıyla renklendiriyorlar - Son Dakika


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