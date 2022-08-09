MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak, yamaç paraşütü ile uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak, yamaç paraşütü ile uçtu

09.08.2022 14:15

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu gerçekleştirdi.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile tandem uçuşu gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İncetoprak, turizme destek amaçlı yamaç paraşütü ile uçtu.

Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği tarafından organize edilen tandem uçuşta İncetoprak, heyecan yaşadı.

Talas Paraşüt Alanı'na iniş yapan İncetoprak'ın uçuşu 15 dakika kadar sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İncetoprak, Kayseri Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Serdar Sarıçam'ın organizesinde, Ali Dağı'ndan yamaç paraşütü ile uçuş gerçekleştirdiğini ifade etti.

İlk defa yamaç paraşütü heyecanı yaşadığını belirten İncetoprak, şunları kaydetti:

"Gökyüzünde Kayseri'nin eşsiz manzarasını seyretmek bir harika. Şehrimizin tarihi, kültürel ve kış turizminde gelişmesinin yanında, gökyüzü turizminde de gelişmesi ve dünyaya duyurulması lazım. Bunun için yamaç paraşütü sporunu yapanların desteklenmesi gerekiyor. Biz de destek vermek için bir uçuş gerçekleştirdik. Gerçekten büyük bir heyecan yaşanıyor. Şehrin güzelliğini havadan görmek ve bu heyecanı yaşamak isteyenleri Kayseri'ye davet ediyorum."

YORUMLAR
500
MHP Kayseri Teşkilatı istişare toplantısı yaptı MHP Kayseri Teşkilatı istişare toplantısı yaptı Kayseri'de jandarmanın güven timleri çalışmalarını sürdürüyor Kayseri'de jandarmanın güven timleri çalışmalarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Toros Dağları, Kayseri, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak, yamaç paraşütü ile uçtu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 17:24:00. #1.13#
SON DAKİKA: MHP Kayseri İl Başkanı İncetoprak, yamaç paraşütü ile uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş