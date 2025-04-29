Miami Vice Yeniden Sinemada!

'MIAMI Vice' dizisinin yeniden beyaz perdeye uyarlanacağı açıklandı.

Gizli görevdeki iki dedektifin, Miami sokaklarındaki maceralarını anlatan 'Miami Vice' dizisi, ikinci kez beyaz perdeye uyarlanacak. ABD basınındaki haberlere göre, senaryosunu Dan Gilroy'un kaleme alacağı filmin yönetmen koltuğunda Joseph Kosinski oturacak. Gilroy, senaryoyu Eric Warren Singer'ın yazdığı önceki taslaktan yola çıkarak hazırlayacak.