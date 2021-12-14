Midyat Belediyesi'nden öğrencilere kitap desteği - Son Dakika

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) hazırlanan öğrencilere soru bankası seti dağıttı.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ortaca, Narlı, Gülveren, Barıştepe, Düzoba, Çalpınar, Kayalar, Kayapınar, Kutlubey, Toptepe ve Çalpınar kırsal mahallelerinde 8. sınıf öğrencilerine kitap setlerini hediye etti.

Efeler Ortaokulu'nda kitap dağıtım törenine katılan Şahin, eğitime destek vermeyi kendilerine görev olarak kabul ettiklerini söyledi.

Şahin, "Gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin en önemli görevidir. Midyat Belediyesi olarak hükümetimizin de büyük önem verdiği ve çeşitli projeler yürüttüğü eğitimde eşitliği sağlamak ve gençlerimize yeni fırsatlar yaratmak için çalışıyoruz." dedi.

Çalışmanın başarının kapılarını açacak tek anahtar olduğunu dile getiren Şahin, eğitime desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay ise, eğitime katkılarından dolayı Şahin'e teşekkür ederek, "Eğitim ve öğretim hizmetlerini sorunsuz bir şekilde öğrencilerimize ulaştırmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Özellikle taşradaki okuma imkanı olmayan öğrencilerimize bu şekilde eğitim setleriyle destek verilmesi çok güzel." ifadelerini kullandı.

Törene, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Taş ve Midyat Belediyesi Sosyal Yardım Müdürü Mehmet Onur da katıldı.