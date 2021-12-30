Midyat'ta kültür ve sanat kursları ilgi görüyor - Son Dakika

Midyat Belediyesi bünyesinde açılan Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezinde açılan kurslar ilgi görüyor.

Midyat Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Zekiye Midyat Kadın ve Aile Merkezinde açılan ahşap boyama, filografi, seramik, amigurumi ve rölyef gibi çeşitli kurslarla hizmet veriliyor.

Kurslardan 60 kursiyer yararlanıyor. Meslek öğrenen kursiyer kadınlar, ürettikleri tasarımları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Merkez Sorumlusu Sevinç Korkmaz, kursların amacının kadınları evden çıkarıp sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Merkezde kursların yanı sıra psikolojik danışmanın da olduğunu bildiren Korkmaz, "Merkezimiz kadınlara kapımız sonunda kadar açık. Burada her türlü faaliyette bulunabiliyorlar. Değişik kurslarımız var. Kurslarımızda sürekli yenilenme oluyor. El sanatlarını öğreniyorlar. Terapi gibi bir yer." dedi.

Kursiyer Ayşe Üstün de kursta pano yapmayı öğrendiğini anlatarak, kursa geldiği için mutlu olduğunu aktardı.