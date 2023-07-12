Usta yazar Milan Kundera 94 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika
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Usta yazar Milan Kundera 94 yaşında hayata gözlerini yumdu

12.07.2023 15:52

Edebiyat dünyasına birçok eser bırakan Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera, 94 yaşında hayatını kaybetti. Kundera, 20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak kabul ediliyordu.

"Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı romanı başta olmak üzere edebiyat dünyasına çok sayıda eser bırakan, Fransa ve Çekya vatandaşı yazar Milan Kundera 94 yaşında hayatını kaybetti.

20. YÜZYILIN EN ÖNEMLİ YAZARLARINDAN

20. yüzyılın en önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Kundera'nın ölüm haberini Fransa'nın Le Monde gazetesi ve Çek devlet televizyonu verdi.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

BİRÇOK KEZ NOBEL'E ADAY GÖSTERİLDİ

Birçok kez aday gösterildiği Nobel edebiyat ödülünü hiçbir zaman alamasa da roman, kısa öykü, oyun yazarlığı, deneme ve şiirleri ile edebiyat dünyasının en tanınmış isimlerinden olan Kundera, kariyerine 1967'de "Şaka" adlı romanı ile başladı.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

BASINA RÖPORTAJ VERMİYORDU

Brno (Çek Cumhuriyeti) doğumlu olan Kundera, 1981'de Fransa vatandaşlığı almıştı. 1980'lerin ortasından bu yana basına röportaj vermeme özelliğiyle de bilinen Kundera'nın arkasında bıraktığı eserler arasında "Gülünesi Aşklar", "Gülüşün ve Unutuşun", "Yaşam Başka Yerde", "Saptırılmış Vasiyetler", "Ölümsüzlük", "Kimlik" ve "Roman Sanatı" öne çıkıyor.

Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

ESERLERİ

Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi ile Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi üyesi olan Kundera, Kudüs Ödülü (1985), Avusturya Avrupa Edebiyatı Ödülü (1987), Herder Ödülü (2000), Çek Ulusal Ödülü (2007), Franz Kafka Ödülü (2020) gibi birçok ödül almıştı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Kültür Sanat Usta yazar Milan Kundera 94 yaşında hayata gözlerini yumdu - Son Dakika


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