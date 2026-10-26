Milas\'ta Beçin Kalesi\'ndeki Kızılhan restorasyonu sürüyor, kültür mekanı hedefleniyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ve 2012 yılından bu yana UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Kalesi ve Orta Çağ Kenti'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, Menteşe Beyliği Dönemi'ne ait şehir surları ile türbe ve haziresinin onarımı tamamlanarak koruma altına alındı.

Anadolu Türk mimarisinin özgün örnekleri arasında gösterilen Kızılhan'da ise duvar, kemer ve tonoz restorasyonuna devam ediliyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Kızılhan'ın konferans, sempozyum ve yaz okullarına ev sahipliği yaparak kültür ve bilim alanında aktif olarak kullanılan bir mekana dönüştürülmesi hedefleniyor.